‘Lavoro povero e dignità’ Un ciclo di incontri

Un ciclo di incontri sul tema "Lavoro povero e dignità umana" si terrà presto alla chiesa dei Cappuccini di Urbino, promosso dalla Caritas diocesana in collaborazione con due università e la fondazione vaticana "Centesimus Annus Pro Pontifice". L'iniziativa intende approfondire il rapporto tra condizioni lavorative e rispetto della dignità, offrendo uno spazio di confronto e riflessione su una tematica di grande attualità.

Un ciclo di incontri sul tema ‘ Lavoro povero e dignità umana ’ partirà a breve alla chiesa dei Cappuccini di Urbino, promosso da Caritas diocesana in collaborazione con due università: un’iniziativa inedita che gode della collaborazione della fondazione vaticana ‘ Centesimus Annus Pro Pontifice ’. Gli appuntamenti, dal titolo ‘ Schola veritatis ’, prenderanno il via il 21 gennaio e proseguiranno per circa un mese: "Il percorso intende affrontare le forme attuali di precarietà e le trasformazioni del mercato del lavoro – spiega il direttore della Caritas urbinate Luigi Fedrighelli – offrendo ai decisori e ai cittadini gli strumenti per costruire una visione più equilibrata e inclusiva della società. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

