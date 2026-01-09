Due nuove rotatorie per rendere la via Braccianese più sicura

In arrivo due nuove rotatorie sulla via Braccianese, progettate per migliorare la fluidità del traffico e aumentare la sicurezza stradale. Questi interventi puntano a ridurre gli incidenti e facilitare gli spostamenti lungo la strada, beneficiando residenti e utenti. L’installazione delle rotatorie rappresenta un passo importante per la tutela degli automobilisti e per una migliore gestione della viabilità locale.

Via Braccianese avrà presto le due rotatorie che serviranno per migliorare la viabilità e la sicurezza della strada. Si è conclusa la conferenza dei servizi decisoria relativa all’intervento che prevede la realizzazione delle due rotonde: una in corrispondenza dell’intersezione con via della. 🔗 Leggi su Romatoday.itImmagine generica

