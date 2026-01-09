Due nuove rotatorie per rendere la via Braccianese più sicura

In arrivo due nuove rotatorie sulla via Braccianese, progettate per migliorare la fluidità del traffico e aumentare la sicurezza stradale. Questi interventi puntano a ridurre gli incidenti e facilitare gli spostamenti lungo la strada, beneficiando residenti e utenti. L’installazione delle rotatorie rappresenta un passo importante per la tutela degli automobilisti e per una migliore gestione della viabilità locale.

Via Braccianese avrà presto le due rotatorie che serviranno per migliorare la viabilità e la sicurezza della strada. Si è conclusa la conferenza dei servizi decisoria relativa all’intervento che prevede la realizzazione delle due rotonde: una in corrispondenza dell’intersezione con via della. 🔗 Leggi su Romatoday.it Leggi anche: Verona Sud cambia volto: due nuove rotatorie per un accesso alla città più scorrevole Leggi anche: Infrastrutture: Stampete (Pd), bene chiusura conferenza servizi su rotatorie Braccianese Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Braccianese, via libera a due nuove rotatorie per la sicurezza stradale; Maggiore sicurezza e fluidità del traffico: via libera a due nuove rotatorie; Sito Istituzionale | Braccianese: ok a nuove rotatorie per sicurezza stradale; CEGLIE, APPROVATO IL PROGETTO PER DUE NUOVE ROTATORIE. Maggiore sicurezza e fluidità del traffico: via libera a due nuove rotatorie - Approvato il progetto per la realizzazione di rondò in via Emilio Notte e Piazza De Gasperi. brindisireport.it

Infrastrutture: Stampete (Pd), bene chiusura conferenza servizi su rotatorie Braccianese - La conclusione della Conferenza dei servizi per la realizzazione delle due nuove rotatorie sulla strada provinciale Braccianese "costituisce un risultato ... romadailynews.it

Braccianese, via libera a due nuove rotatorie per la sicurezza stradale https://www.lacapitale.it/articolo/braccianese-via-libera-a-due-nuove-rotatorie-per-la-sicurezza-stradale - facebook.com facebook

Statale 16: completati tutti gli interventi Nuova corsia di svolta Nuove rotatorie Sottopassi ciclopedonali e ricucitura con i quartieri a monte della SS16 Rimini più accessibile, connessa e sicura. comune.rimini.it/novita/notizie… #Rimini #SS16 #Viabilità #S x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.