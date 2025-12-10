Verona Sud cambia volto | due nuove rotatorie per un accesso alla città più scorrevole

Verona Sud rinasce con due nuove rotatorie, frutto di un intervento di un anno volto a migliorare la viabilità. Questa iniziativa mira a snellire il traffico e rendere più agevole l'accesso alla città, risolvendo criticità che da tempo influivano sulla mobilità locale.

Si è concluso dopo un anno di lavori il cantiere avviato per risolvere criticità di traffico in una zona critica di accesso a Verona Sud. Al posto dei semafori sono state realizzate due nuove rotatorie: la prima all’incrocio tra via Forte Tomba, via Pasteur e via Golino (indicata come “rotatoria. 🔗 Leggi su Veronasera.it