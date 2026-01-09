Dramma ad Albstadt | esplosione in casa uccide la famiglia Liparoto del trapanese padre madre e bimbo di 6 anni

Una tragedia ad Albstadt in Germania: un’esplosione causata da fuga di gas ha provocato il crollo di un’abitazione, causando la morte di Francesco Liparoto, Nancy Giarraca e del loro bambino di sei anni, Bryan. L’incidente ha segnato profondamente la comunità locale e sollevato interrogativi sulla sicurezza domestica e le misure preventive. La famiglia proveniva dal Trapanese e ora il caso è al centro delle indagini.

Una giovane famiglia distrutta da una fuga di gas. Francesco Liparoto, Nancy Giarraca e il loro figlio di sei anni, Bryan, sono rimasti vittime del crollo della loro abitazione ad Albstadt, nel Baden-Württemberg, in Germania. L'esplosione, avvenuta intorno alle cinque del mattino di giovedì 8 gennaio, sarebbe stata causata da una presunta fuga di gas. Francesco, originario di Castellammare del Golfo – provincia di Trapani -, viveva in Germania da circa dieci anni, dove aveva costruito una vita con la moglie Nancy. La comunità di Castellammare del Golfo in lutto. Il sindaco Giuseppe Fausto ha espresso il cordoglio della comunità: " Castellammare del Golfo si stringe con affetto e profonda commozione ai familiari, condividendo un dolore lacerante per una perdita ingiusta, improvvisa e straziante, che ha spezzato tre giovani vite e lasciato un vuoto che nulla potrà colmare".

