Hamas si va al Riesame dopo il ricorso degli avvocati Udienza il 16 gennaio

Il tribunale del Riesame di Genova ha fissato per il 16 gennaio l'udienza relativa al ricorso degli avvocati di almeno uno degli indagati nell'inchiesta sull'arresto di sette persone, tra cui l'architetto Mohammad Hannoun. L'indagine riguarda presunti finanziamenti a Hamas e si concentra su accuse di terrorismo. La decisione rappresenta un passo importante nel procedimento giudiziario in corso.

È stata fissata l'udienza davanti al tribunale del Riesame di Genova per almeno uno degli indagati nell'inchiesta che ha portato all'arresto di sette persone, tra cui l'architetto Mohammad Hannoun, per terrorismo sui presunti finanziamenti ad Hamas. L'udienza è stata fissata per il 16 gennaio. Lo apprende Il Giornale. L'udienza è stata fissata dopo il ricorso dei legali di Hannoun e degli altri arrestati. Nel pool oltre al pm Marco Zocco, che ha chiesto e ottenuto dalla gip Silvia Carpanini la misura cautelare del carcere per gli indagati, anche il sostituto procuratore Luca Monteverde della procura di Genova guidata da Nicola Piacente.

