Donna uccisa da Ice a Minneapolis il sindaco Frey | Agenzia vada fuori da co****ni della città – Il video

Una donna è stata uccisa da Ice a Minneapolis. Il sindaco Frey ha chiesto all’agenzia di lasciare i quartieri della città, sottolineando la gravità dell’accaduto. La vicenda evidenzia le tensioni tra le autorità locali e le forze federali, sollevando preoccupazioni sulla sicurezza e sul ruolo delle istituzioni. La comunità attende risposte e misure concrete per affrontare questa crisi.

(Agenzia Vista) Usa, 08 gennaio 2026 "Non c'è molto che possa dire di nuovo che possa migliorare questa situazione. Ma ho un messaggio per la nostra comunità, per la nostra città, e ho un messaggio per l'ICE. All'ICE: 'Fuori dai co****ni da Minneapolis!. Non vi vogliamo qui. Dovreste creare un qualche tipo di sicurezza, state facendo esattamente l'opposto. Le persone vengono ferite. Le famiglie vengono distrutte. E ora qualcuno è morto. È colpa vostra. Andatevene". Così il sindaco della città statunitense, Jacob Frey, dopo l'uccisione di una donna da parte degli agenti della speciale forza anti-immigrazione.

