Renee Nicole Good chi è la donna uccisa a Minneapolis dall’Ice

Renee Nicole Good, di 37 anni, è stata tragicamente uccisa a Minneapolis da un agente dell’Ice, l’Ufficio Immigrazione e Dogana degli Stati Uniti, mercoledì scorso. Madre di tre figli, la sua morte ha suscitato attenzione e riflessione su temi legati all’immigrazione e alla sicurezza. In questa breve introduzione si forniscono i principali dettagli sulla vicenda e sulla figura di Renee Good.

Aveva 37 anni ed era madre di tre figli Renee Nicole Good, la donna uccisa a colpi di pistola mercoledì a Minneapolis da un agente dell’Ice, l’Ufficio Immigrazione e Dogana degli Stati Uniti. Cittadina statunitense nata in Colorado, Renee Nicole Macklin Good si era trasferita di recente in Minnesota. Pare non avesse precedenti penali, contro di lei mai nessuna accusa o altro che comportasse l’intervento delle forze dell’ordine, se non una multa per violazione del codice stradale. Sui social media, riferisce Ap, la donna si descriveva come “poetessa, scrittrice, moglie e mamma”. Una foto del profilo pubblicata su Pinterest la mostra sorridente mentre tiene un bambino piccolo contro la sua guancia, insieme a post su tatuaggi, acconciature e decorazioni per la casa. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Renee Nicole Good, chi è la donna uccisa a Minneapolis dall’Ice Leggi anche: Chi era Renee Nicole Good, la donna uccisa dall’ICE a Minneapolis Leggi anche: Renee Nicole Good, chi era la donna uccisa a Minneapolis dagli agenti dell’Ice La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Renee Nicole Good, chi era la donna uccisa a Minneapolis dagli agenti dell’Ice - Tra i manifestanti, qualcuno gridava: «È stata uccisa mentre cercava di allontanarsi, ... vanityfair.it

Chi era Renee Nicole Good, la donna uccisa a Minneapolis nel video della sparatoria dell’ICE - Renee Nicole Good, 37enne, madre di un bambino, è la donna uccisa a Minneapolis da un agente dell’ICE. fanpage.it

Renee Nicole Good, chi era la donna uccisa dagli agenti dell’Ice a Minneapolis - Sul suo account Instagram si descriveva come “poetessa, scrittrice, moglie, mamma e chitarrista da quattro soldi del Colorado”. repubblica.it

Veglia di massa a Minneapolis per la donna uccisa dall'ICE

Stanno facendo di tutto per infangarla, per dipingerla come una “pericolosa eversiva”, addirittura una “terrorista” (sì, hanno detto persino questo). In realtà Renee Nicole Good, la donna di 37 anni morta ammazzata a sangue freddo dagli agenti dell’ICE a Minn facebook

Renee Nicole Good, chi era la donna uccisa dagli agenti dell’Ice a Minneapolis x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.