È stato identificato il conducente dell’auto coinvolto nell’investimento di una donna avvenuto venerdì 2 gennaio in via Limberti, a Grignano. L’indagine ha portato all’individuazione dell’uomo alla guida del veicolo al momento dell’incidente. La vicenda è ora al vaglio delle autorità competenti, che proseguiranno con le verifiche necessarie per chiarire le dinamiche dell’accaduto.

Prato, 9 gennaio 2026 – È stato individuato il conducente coinvolto nell' investimento di una donna avvenuto nella serata di venerdì 2 gennaio in via Limberti, a Grignano. Grazie alle indagini condotte dagli agenti dell'Ufficio Sinistri della Polizia Locale, è stato possibile risalire con certezza all'identità dell'uomo: si tratta di un cittadino italiano di 40 anni, che non si era dato alla fuga, come inizialmente ipotizzato, ma era rimasto sul posto fino all'arrivo dell'ambulanza. L'uomo era stato successivamente sentito presso il Comando di Piazza Macelli per fornire la propria testimonianza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Donna investita a Grignano, individuato l’uomo alla guida dell’auto

Leggi anche: Alla guida dell'auto ubriachi, denunciati un uomo e una donna

Leggi anche: Donna di 86 anni investita e uccisa da un’auto a Roma, alla guida una 70enne

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Donna investita da un’auto a Grignano, caccia al pirata della strada.

Donna investita a Grignano, individuato l’uomo alla guida dell’auto - Prato, 9 gennaio 2026 – È stato individuato il conducente coinvolto nell' investimento di una donna avvenuto nella serata di venerdì 2 gennaio in via Limberti, a Grignano. msn.com