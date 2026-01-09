Domani alle ore 15, il Como affronta il Bologna al Sinigaglia. Cesc Fabregas, durante la conferenza stampa di presentazione, ha dichiarato di non concentrarsi sulla classifica, sottolineando invece i numeri del suo Como, che considera da grandi. Un incontro importante per entrambe le squadre, che si prepara a un confronto che promette di essere equilibrato e ricco di spunti.

Cesc Fabregas a tutto campo, nella consueta conferenza stampa di presentazione di Como-Bologna, in programma domani alle ore 15 al Sinigaglia. L’allenatore spagnolo non ha nascosto la sua felicità per questo buon momento del Como che, però, in pochi giorni dovrà incontrare prima il Bologna, poi il Milan (giovedì prossimo, alle ore 20.45, sempre in casa). "Non faccio caso alla classifica, si guarda solo l’ultima giornata: io credo solo nel lavoro e nella crescita della squadra. Dopo la sconfitta con la Roma nessuno pensava che avremmo potuto essere ancora in alta classifica: in campionato ci possono essere tanti alti e bassi, noi cerchiamo di mettere a fuoco solo la partita successiva e ora siamo concentrati sul Bologna". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Domani (ore 15) arriva il Bologna. Fabregas: "Non guardo la classifica. Ma il mio Como ha numeri da big»

