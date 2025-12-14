Yildiz il talento bianconero ha numeri da top Il paragone con i big in Europa | Bologna avvertito La statistica premia il turco

Yildiz si sta affermando come uno dei talenti emergenti della Juventus, con numeri da top player in Serie A. Tra i migliori per partecipazione ai gol, il turco si distingue anche a livello europeo. Il suo passato contro il Bologna e le statistiche evidenziano il suo impatto, mettendolo sotto i radar delle grandi competizioni.

Yildiz è tra i primi quattro per partecipazione ai gol in Serie A. La statistica europea e il ricordo del gol nel suo unico precedente contro il Bologna. Kenan Yildiz continua a stupire e a macinare record, confermandosi uno dei talenti più brillanti della Juventus e dell’intero panorama calcistico europeo. Le statistiche relative alla Serie A e in particolare quelle riguardanti i suoi score in Champions League e in campionato lo pongono ai vertici assoluti. Il giovane attaccante turco ha già dimostrato di trovarsi a suo agio allo stadio Dall’Ara: Yildiz è andato a segno nell’unica gara giocata contro il Bologna in Serie A, il 20 maggio 2024, realizzando un gol decisivo. Juventusnews24.com

Probabili scelte: Yildiz, McKennie e David titolari - Probabili scelte: Yildiz, McKennie e David titolari A Bologna, salvo sorprese, Spalletti si affiderà ai suoi uomini chiave. tuttojuve.com

Yildiz Juventus, il turco è sempre più il trascinatore dei bianconeri: i numeri premiano il numero 10 della Vecchia Signora - I numeri confermano come è uno dei migliori a livello europeo La serata di Champions League contro il Pafos ha rappresentato una ... calcionews24.com