Disoccupazione ai minimi con l?effetto Mezzogiorno | Noi meglio della media Ue

A novembre 2025, il tasso di disoccupazione in Italia ha raggiunto il 5,7%, il livello più basso dall'inizio delle rilevazioni Istat. Questo risultato evidenzia un miglioramento generale del mercato del lavoro, con un impatto positivo anche sul Mezzogiorno, che registra tassi inferiori alla media europea. Un dato che riflette una fase di consolidamento e di crescita per l’economia italiana.

