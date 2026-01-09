Disoccupazione ai minimi con l?effetto Mezzogiorno | Noi meglio della media Ue

A novembre 2025, il tasso di disoccupazione in Italia ha raggiunto il 5,7%, il livello più basso dall'inizio delle rilevazioni Istat. Questo risultato evidenzia un miglioramento generale del mercato del lavoro, con un impatto positivo anche sul Mezzogiorno, che registra tassi inferiori alla media europea. Un dato che riflette una fase di consolidamento e di crescita per l’economia italiana.

Mai così giù il tasso di disoccupazione del Paese, sceso a novembre 2025 al 5,7% su base mensile, il livello più basso dall?avvio delle serie storiche Istat. E anche. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

disoccupazione ai minimi con leffetto mezzogiorno noi meglio della media ue

Disoccupazione ai minimi con l’effetto Mezzogiorno: «Noi meglio della media Ue».

