Occupazione da record | sale al 62,7% Giù la disoccupazione ora in media Ue
Sono numeri da record quelli diffusi dall’Istat sull’occupazione e relativi al mese di ottobre. Cresce il numero di lavoratori, calano i disoccupati e restano sostanzialmente stabili gli inattivi. Il tasso di occupazione sale al 62,7%. Il ministro del Lavoro del governo Meloni, Marina Calderone, ha commentato i dati sottolineando come questi confermino “ un trend molto positivo per il mondo del lavoro del nostro Paese: aumenta l’occupazione, in particolare modo quella stabile, il tasso di disoccupazione scende ed è in media europea. Cala anche la disoccupazione giovanile. Il 62,7% di occupazione è un dato che conferma la validità della strategia adottata dal governo in questi ultimi tre anni. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
