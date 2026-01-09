Direttore della Bbc | combattere la disinformazione globale

Il direttore uscente della BBC, Tim Davie, ha sottolineato l’importanza di contrastare la disinformazione globale. In un contesto in cui gli spazi online sono spesso invasi da propaganda e notizie false, soprattutto da parte di attori ostili, la responsabilità di Gran Bretagna e alleati occidentali diventa centrale. La lotta alla disinformazione richiede attenzione costante e strategie condivise per garantire un’informazione affidabile e corretta a livello internazionale.

La Gran Bretagna e i suoi alleati occidentali devono contrastare i "cattivi agenti" che stanno "inondando" gli spazi online globali con "disinformazione" e propaganda Lo ha detto il direttore uscente della BBC, Tim Davie, che si dimetterà dall'incarico di direttore generale della BBC quando verrà trovato un sostituto dopo lo scandalo per una modifica considerata.

