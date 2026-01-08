Direttore di Bbc | Occidente combatta la disinformazione globale

Il Direttore della BBC ha sottolineato l’importanza per l’Occidente di contrastare la diffusione di disinformazione online. Secondo le sue parole, è fondamentale che Regno Unito e alleati agiscano per contenere i contenuti ingannevoli e propagandistici che si diffondono attraverso gli spazi digitali globali. Questa sfida richiede un impegno condiviso per garantire un’informazione più corretta e affidabile.

Londra, 8 gen. (askanews) - La Gran Bretagna e i suoi alleati occidentali devono contrastare i "cattivi agenti" che stanno "inondando" gli spazi online globali con "disinformazione" e propaganda. Lo ha detto il direttore uscente della BBC, Tim Davie, che si dimetterà dall'incarico di direttore generale della BBC quando verrà trovato un sostituto dopo lo scandalo per una modifica considerata fuorviante di un discorso di Donald Trump, e che ha sollecitato un aumento dei finanziamenti per la divisione World Service della BBC in Parlamento. 🔗 Leggi su Iltempo.it

