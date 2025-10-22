Guterres Onu | combattere la disinformazione sul clima

Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha lanciato un appello alla lotta contro la disinformazione sul clima in vista del vertice COP30 del mese prossimo, dopo che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha definito il cambiamento climatico "la più grande truffa di sempre". "Dobbiamo combattere la disinformazione, le molestie online e.

