Farmaci per dimagrire | riducono la fame e si può perde fino al 20 per cento del peso ma attenzione al ‘fai da te’

Ormai se ne parla dappertutto, sui social, sui giornali, in televisione, persino al bar. E sono migliaia gli italiani che li hanno già usati o li stanno usando, al punto che alcuni ristoranti starebbero pensando di creare dei menù ad hoc con porzioni dimezzate dedicate proprio a chi li sta assumendo. Parliamo della Semaglutide e della Tirzepatide, gli ormai famosi farmaci per dimagrire. In alcuni casi vengono presentati come se fossero la ‘pillola magica’ tanto attesa da chi è perennemente in lotta con il peso, in altri si richiama l’attenzione sui possibili effetti collaterali. L’ultimo a farlo è stato il cantante Robbie Williams secondo il quale gli avrebbero causato un abbassamento della vista. 🔗 Leggi su Bergamonews.it