Il prezzo della scorciatoia | i rischi e i costi dietro il boom dei farmaci per dimagrire senza fatica

“La vendita online di medicinali soggetti a prescrizione medica non è consentita in nessuno degli Stati Membri”. L’Agenzia europea del farmaco impone un divieto senza possibili deroghe. Il dottor Andrea Da Porto lo traduce in maniera meno formale, ma con altrettanta efficacia: “Se per un farmaco. 🔗 Leggi su Udinetoday.it © Udinetoday.it - Il prezzo della scorciatoia: i rischi (e i costi) dietro il boom dei farmaci per dimagrire senza fatica

Approfondisci con queste news

Google Messaggi rende più semplice lo switch di SIM Google Messaggi introduce una scorciatoia via long press per il cambio SIM su dispositivi Dual SIM, riducendo i passaggi necessari. - facebook.com Vai su Facebook

Il prezzo della scorciatoia: i rischi (e i costi) dietro il boom dei farmaci per dimagrire senza fatica - E mentre aumentano prezzi e consumi, si parla anche in Friuli di un mercato parallelo illegale ... Secondo udinetoday.it