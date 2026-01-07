Dopo dieci mesi di indagini, i carabinieri stanno esaminando la vicenda dello ’Zanardi equestre’ di Andrea Pazienza, un’opera che sembra avvicinarsi a una conclusione. La storia del cavallo dell’artista si complica, ma anche si potrebbe dire che si sta chiarendo, portando a una possibile risoluzione definitiva. Un percorso che evidenzia l’importanza di approfondire i dettagli di un caso che coinvolge un patrimonio culturale e artistico significativo.

Si complica la storia del cavallo di Andrea Pazienza. Anzi, forse si potrebbe dire che si risolve e, questa volta, presumibilmente in via definitiva. Sulla vicenda e sulla proprietà - è del commercialista cesenate Riccardo Pieri che l’ha salvato o del Comune di Cesena che l’ha buttato? - indagano i carabinieri del Nucleo di Tutela del Patrimonio Culturale. Lo conferma l’ex senatore dei Verdi Sauro Turroni, all’epoca architetto in Comune e artefice della presenza di Pazienza a Cesena. Intorno all’opera evidentemente non s’è fatto tanto rumore per nulla. L’indagine è partita circa 10 mesi fa e c’è attesa per la soluzione di una vicenda partita nel 1984, scomparsa dai radar cittadini per 15 anni (nessuno si era chiesto che fine avessero fatto i pezzi di quel dipinto su truciolare), e riemersa a più riprese fino ad oggi tra misteri, interrogativi e qualche accusa neanche troppo velata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’opera di Pazienza ricomparsa. Da dieci mesi i carabinieri indagano sullo ’Zanardi equestre’

Leggi anche: L’opera ricomparsa. Così il commercialista salvò ‘Zanardi equestre’ dalla discarica

Leggi anche: Paura a Vasto: bimbo di 3 mesi ingerisce detergente e finisce in ospedale, indagano i carabinieri

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Il dipinto di Andrea Pazienza che si credeva perduto è stato conservato da Riccardo Pieri. Dopo aver abbellito un pannello del restauro della fontana Masini, era stato smontato e abbandonato. - facebook.com facebook