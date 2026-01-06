L’opera ricomparsa Così il commercialista salvò ‘Zanardi equestre’ dalla discarica

Risolto il mistero. Ma c’è stato davvero un mistero intorno al "Zanardi equestre" che il fumettista Andrea Pazienza disegnò e dipinse nel 1984 su una delle pareti della copertura in legno che mascherava alla vista i lavori alla fontana del Masini in piazza del Popolo? Quell’opera da anni gira per l’Italia con la sua innegabile carta di identità e non ha mai reciso il suo cordone ombelicale con Cesena. E’ sempre stata in possesso del commercialista Riccardo Pieri che, più che un mistero, ha dipanato nel tempo una riservatezza dietro alla quale intendeva sfuggire alle speculazioni sorte negli ultimi trent’anni intorno all’opera. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

