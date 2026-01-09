Derubata della borsa fuori dal supermercato.

Una donna, appena uscita dal supermercato di Empoli dopo aver fatto la spesa, è stata vittima di un furto. Mentre si stava preparando a salire in auto, qualcuno ha aperto improvvisamente lo sportello e le ha sottratto la borsa. L’episodio si è verificato in un momento di routine, evidenziando l’importanza di prestare attenzione ai propri effetti personali in luoghi pubblici.

EMPOLI Aveva appena fatto la spesa e stava salendo in auto quando una mano lesta ha aperto lo sportello della vettura e le ha portato via la borsa. Una donna è stata derubata ieri pomeriggio, poco dopo le 17.30, nel parcheggio del supermercato Conad in via Ponzano. Da quanto appreso, la donna, cliente del punto vendita, era appena entrata in auto appoggiando la borsa sul sedile del passeggero, quando un uomo avrebbe aperto velocemente lo sportello per prenderle la borsa. La vittima avrebbe tentato di impedirglielo, ma l’uomo ha continuato a tirare strappandogliela dalle mani per poi fuggire via. 🔗 Leggi su Lanazione.it

