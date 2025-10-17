Anziana derubata nel parcheggio del supermercato I ladri si disfano della borsa gettandola in un bidone della spazzatura

Anziana derubata nei pressi del supermercato Conad di via Bengasi, alla Pianta. E' successo nel cuore della mattinata di giovedì, intorno alle 10.30. Secondo quanto ricostruito dagli agenti delle Volanti dell'Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della questura di Forlì, i malviventi. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

*Pastena, anziana truffata: rubati soldi e fiducia* ? Una donna di 80 anni derubata dopo aver dato indicazioni stradali Leggi l'articolo completo sul nostro sito! #donna #pastena #anziana #soldi #anni #dopo #conto #carta - facebook.com Vai su Facebook

Ancora un raggiro con la truffa del finto incidente, anziana derubata di denaro e gioielli https://triesteallnews.it/2025/10/ancora-un-raggiro-con-la-truffa-del-finto-incidente-anziana-derubata-di-denaro-e-gioielli/… - X Vai su X

Fidenza, approfitta di un’anziana in coda al supermercato e le sfila il portafoglio dalla borsetta: 25enne arrestata per furto - Anziana nel mirino di una giovane ladra: il borseggio è stato sventato grazie al responsabile del supermercato e all'intervento dei carabinieri. Lo riporta gazzettadiparma.it

In giro con 27mila euro (per paura dei ladri in casa): coppia di anziani derubata nel parcheggio del supermercato - Si portavano dietro i risparmi di una vita per paura che i topi di appartamento entrassero in azione nella loro casa. Riporta ilmattino.it

Milano, mia mamma derubata al supermercato in una città sempre più insicura - Caro Schiavi, le scrivo perché ho sfortunatamente constatato che, in quella giungla che è diventata Milano, anche i supermercati sono teatro di micro- Segnala milano.corriere.it