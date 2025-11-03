Colta da malore al cimitero La figlia soccorre l’anziana e viene derubata della borsa

Non c’è sicurezza neanche più al cimitero, non c’è rispetto per il dolore in questi giorni più acuto, non c’è limite a rubare mentre una donna sofferente viene soccorsa. Non c’è spazio per giustificare l’ignobile gesto avvenuto al cimitero di Scandiano, affollato in questi giorni di memoria e ricorrenza dei defunti. Siamo nel primo pomeriggio del giorno di Ognissanti, più tardi avrà inizio la santa messa celebrata da don Claudio Boretti, la temperatura del giorno è gradevole, quando madre e figlia sono al camposanto per la rituale visita ai propri cari. A un certo momento, la signora più anziana viene colta da lieve malore, si tratta di svenimento, mandando nel panico la figlia che si affretta ad allertare i soccorsi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Colta da malore al cimitero. La figlia soccorre l’anziana e viene derubata della borsa

Argomenti simili trattati di recente

Leggi l'articolo - Biella, donna colta da un malore: in suo soccorso 118 e Polizia Locale #notiziedalbiellese #newspiemonte #biellanews #notiziebiella #biellanotizie #newsbiella #biella #polizialocale - facebook.com Vai su Facebook

Colta da malore al cimitero. La figlia soccorre l’anziana e viene derubata della borsa - Non c’è sicurezza neanche più al cimitero, non c’è rispetto per il dolore in questi giorni più acuto, non c’è limite a rubare mentre una donna sofferente viene soccorsa. Riporta msn.com

Colto dal malore cade nel fossato e muore, oggi l'addio a Gaetano Ciffolillo - IL FUNERALE VASTO Si stava concedendo una passeggiata pomeridiana nelle campagne vastesi sabato scorso, quando il 75enne Gaetano Ciffolillo ha avuto un malore che si è rivelato ... Da ilmessaggero.it