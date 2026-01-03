Decaro presidente Emiliano in giunta | in Puglia cambia il vertice non gli equilibri

In Puglia, i cambiamenti nella leadership regionale riflettono un nuovo assetto senza alterare gli equilibri esistenti. Con l’insediamento di Decaro come presidente e Emiliano in giunta, si apre una fase di rinnovamento che privilegia la continuità amministrativa. Una transizione che mantiene stabile il quadro politico, rispettando le dinamiche consolidate e garantendo stabilità nel territorio pugliese.

Rinnovamento, ma nella continuità. Succede così in Puglia, dove è sempre di moda Giuseppe Tomasi di Lampedusa (con la sua massima “se vogliamo che tutto rimanga com'è, bisogna che. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

