Dan Peterson compie 90 anni, un traguardo che celebra una figura poliedrica nel mondo del basket. Allenatore, giornalista, telecronista, personaggio televisivo e scrittore, la sua lunga carriera ha lasciato un’impronta significativa nello sport. In questa occasione, si ripercorrono i momenti salienti di una vita dedicata al basket, sottolineando il suo ruolo di figura influente e stimata nel panorama sportivo italiano e internazionale.

“Raccontare in poche parole Dan Peterson non è possibile: allenatore, giornalista, telecronista, personaggio televisivo, scrittore. Da tanti anni Peterson è un punto di riferimento: la sua onestà intellettuale è il manifesto di una conoscenza dello sport e degli esseri umani che non ha eguali”. È quanto si legge in una nota della Federazione Italiana Pallacanestro. Oggi 9 gennaio, Dan Peterson compie 90 anni e il presidente Giovanni Petrucci, “gli augura buon compleanno di cuore, anche a nome del personale Fip e della pallacanestro italiana, attestando l’importante patrimonio di idee e di progetti che continuano ad arricchire il nostro sport. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Dan Peterson, i 90 anni di una leggenda del basket

