Dan Peterson compie 90 anni | il coach che ha portato il basket nella casa degli italiani

Dan Peterson celebra 90 anni, un traguardo che riflette una carriera ricca di successi nel mondo del basket. Coach iconico, ha contribuito a diffondere e valorizzare lo sport in Italia, diventando un punto di riferimento per molte generazioni. La sua influenza si manifesta attraverso ricordi scritti e il caratteristico accento americano, che lo rendono una figura riconoscibile e rispettata nel panorama sportivo italiano.

Novant’anni di trionfi e opinioni: alcune scritte a penna, altre narrate con quell’accento americano che lo ha reso inconfondibile nelle case degli italiani. Dan Peterson festeggia un traguardo importante in un giorno particolare. Nato lo stesso giorno dell’Olimpia Milano. Leggenda del basket da allenatore nonché commentatore televisivo e giornalista, ha una data scritta nel destino: il 9 gennaio 1936 coincide con la sua nascita e con la fondazione dell’Olimpia Milano, con cui lo storico allenatore statunitense vinse 4 scudetti (1982, 1985, 1986 e 1987), 2 Coppe Italia (1986 e 1987), una Coppa Korac (1985) e una Coppa dei Campioni (1987). 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

