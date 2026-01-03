I 90 anni di Dan Peterson | Nel basket è l’anticipo sugli altri che ti fa vincere devi vedere il gioco

A pochi giorni dal suo novantesimo compleanno, Dan Peterson, ex coach di basket, condivide la sua esperienza e il suo approccio al gioco. In un’intervista a Repubblica, riflette sull’importanza dell’anticipo e della percezione nel basket, sottolineando come questi elementi possano fare la differenza tra vittoria e sconfitta. Un punto di vista ricco di saggezza, frutto di una carriera lunga e appassionata nel mondo dello sport.

L’intervista di Repubblica a Dan Peterson, ex coach di basket, che tra una settimana compirà 90 anni. L’intervista a Dan Peterson. Un trionfo: «Se il basket arriva al 5% delle persone, solo agli appassionati, quella pubblicità arrivò davvero a tutti. Mi colpì il lavoro che c’è dietro uno spot di meno di un minuto. Il regista era Nanni Loy. Mi avevano chiesto di rivoluzionare il pubblico tradizionale del tè, di solito composto da donne, ammalati, anziani. Volevano arrivare a un pubblico di uomini sportivi e giovani. Nanni Loy era un genio, a livello di Giorgio Armani. Non voleva prendere Peterson e cambiarlo, ma sfruttare quello che Peterson poteva dare. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - I 90 anni di Dan Peterson: «Nel basket è l’anticipo sugli altri che ti fa vincere, devi “vedere” il gioco» Leggi anche: Dan Peterson, 90 anni e ancora tanta voglia di stupire Leggi anche: Dan Peterson: "Messina come me nel 1987. E Poeta ora deve risolvere due problemi..." La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Dan Peterson: “Dal Cile a Nanni Loy, i miei 90 anni da numero uno”; Dan Peterson, 90 anni e ancora tanta voglia di stupire; Virtus Roma sul tetto del Mondo: l’epopea di Larry Wright and co; Dan Peterson 90 anni e ancora tanta voglia di stupire. Dan Peterson, 90 anni da protagonista: «È l’anticipo sugli altri che ti fa vincere» - Dan Peterson compirà 90 anni fra una settimana, il 9 gennaio, ma il tempo sembra non aver scalfito la sua energia né la sua lucidità. msn.com

Dan Peterson, 90 anni e ancora tanta voglia di stupire - L'allenatore di basket e commentatore televisivo si racconta: “Non rimpiango di non esser arrivato ad allenare in Nba. ilfoglio.it

Il ritorno di Dan Peterson a 89 anni. Tajani lo ha chiamato a motivare il movimento giovanile di Forza Italia - C'è un ragazzo di ottantanove anni che domani spiegherà il senso della vita e del lavoro ai giovani di Forza Italia. ilgiornale.it

Dan Peterson: “Dal Cile a Nanni Loy, i miei 90 anni da numero uno” x.com

Mi permetto di segnalare la mia intervista a Dan Peterson per i 90 anni suoi e dell’Olimpia sul Venerdì di Repubblica oggi in edicola. Il Palalido, Rubini, Meneghin, D’Antoni, McAdoo, Premier, Casalini, l’Aris, Berlusconi, Sacchi, Galliani, Armani, il tè Lipton, l’N - facebook.com facebook

