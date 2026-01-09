Dall’inferno alla rinascita | Prigioniera per anni dell’alcol così Vittoria si è ripresa la vita

Vittoria, una donna di Ancona, ha affrontato un lungo percorso di lotta contro l’alcol, trovando infine la forza di ricostruire la propria vita. Dopo anni di dipendenza, ha intrapreso un percorso di rinascita che le ha permesso di ritrovare equilibrio e speranza. La sua storia testimonia come, con determinazione e supporto, sia possibile superare le difficoltà e ricominciare da zero.

Ancona, 9 gennaio 2026 – Per anni, l’alcol è stato l’unico rifugio di Vittoria: una presenza silenziosa e ingannevole che prometteva sollievo, ma finiva sistematicamente per toglierle tutto. La dignità, gli affetti, la capacità di sognare. Quando tocca il punto più buio della sua esistenza, Vittoria decide di fermarsi e di entrare in una clinica specializzata. Attraverso un percorso fatto di corsi e terapia, che la rimettono faticosamente in contatto con la sua parte più autentica, impara a guardare finalmente in faccia i propri sbagli. È l’inizio di una risalita necessaria per riprendere in mano la propria storia, per non esserne mai più prigioniera. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Dall’inferno alla rinascita: “Prigioniera per anni dell’alcol, così Vittoria si è ripresa la vita” Leggi anche: Dal coma all'oro mondiale in pista, così Claudia si è ripresa la vita Leggi anche: Si avvicina la rinascita dell'ex hotel Pino: una nuova vita tra residenziale e restauro storico Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. È uscito dall’inferno. Poi si è girato indietro. E ha scelto l’amore. La notte di Capodanno doveva essere una festa. Musica, luci, sorrisi. In pochi istanti il locale Le Constellation di Crans-Montana si è trasformato in un incubo di fumo e fiamme. Tahirys Dos Santo - facebook.com facebook “La cosa che resta più nella testa sono le urla della gente come se uscisse dall’inferno. Ci siamo avvicinati molto all’ingresso. C’erano persone svenute a terra”. Lo racconta Ludovico, 18 anni, a Crans-Montana da Roma con un gruppo di amici. Al bar Le Cons x.com

