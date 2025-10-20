Dal coma all' oro mondiale in pista così Claudia si è ripresa la vita
Dalla discesa della «zingara morta», nel Beneventano, settima tappa di un Giro d'Italia drammatico che finì con una caduta che la mandò in coma, al Velodromo olimpico di Rio de Janeiro dove ha vinto ben tre medaglie d'oro ai mondiali di paraciclismo il passo non è breve. Non è breve per niente, c'è una vita in mezzo, ci sono anni di paure, di piccoli progressi, di conquiste, di impegno, di tenacia in cui Claudia Cretti si è ripresa il suo sport ma soprattutto si è ripresa la sua vita. L'azzurra nata 29 anni fa a Costa Volpino, in provincia di Bergamo, due giorni fa ha conquistato il primo oro mondiale della spedizione azzurra e ha anche stabilito il record del mondo nella sua categoria fermando il cronometro nel tempo di 1'12028 a quasi 50 chilometri orari di media. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
