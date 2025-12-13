Si avvicina la rinascita dell' ex hotel Pino | una nuova vita tra residenziale e restauro storico

Zazoom 13 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'ex Hotel Pino sta per rinascere, trasformandosi in un complesso residenziale frutto di un progetto di restauro storico. Dopo l'approvazione dello schema di accordo operativo da parte della giunta, l'iter prosegue ora in Consiglio Comunale, che sarà chiamato a esaminare e approvare i contenuti del nuovo intervento.

La giunta ha approvato nei giorni scorsi lo schema di accordo operativo presentata per l'area dell'ex Hotel Pino, e adesso l'iter va avanti con il passaggio in Consiglio Comunale che dovrà esaminarne a provarne i contenuti. Lo schema prevede la demolizione dell'hotel dismesso e della relativa.

