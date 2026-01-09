D’Alema | ‘in Europa dovremmo attrarre 150 milioni di migranti
D’Alema ha dichiarato che l’Europa dovrebbe puntare ad attrarre circa 150 milioni di migranti per garantire la propria sopravvivenza. Secondo le sue parole, invece di chiudere le frontiere, sarebbe opportuno favorire l’integrazione di un numero così elevato di immigrati. Questa posizione solleva questioni importanti sulla gestione dei flussi migratori e sulle strategie di sviluppo a lungo termine del continente.
''Se l'Europa vuole sopravvivere, deve integrare almeno 150 milioni di immigrati. Invece di chiudere le frontiere dovremmo attrarli.''. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
«Se l’Europa vuole sopravvivere, da qui a fine secolo deve integrare almeno 150 milioni di immigrati.» Massimo D’Alema Questo pensiero dell'ex premier Massimo D'alema non è una provocazione e non è una bufala. È una verità scomoda che molti fingono - facebook.com facebook
