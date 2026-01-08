In un contesto di dibattito sull’immigrazione, le posizioni della sinistra si confrontano con esigenze e sfide sociali. D’Alema suggerisce di mantenere le porte aperte ai migranti, evidenziando come questa scelta possa contribuire a sostenere il paese in un momento di invecchiamento della popolazione. La discussione riguarda i principi di accoglienza e le politiche di integrazione, elementi fondamentali nel panorama politico attuale.

Migranti, avanti tutta, anzi: avanti tutti. La sinistra “vintage”, quella dei Baffini e delle “banche d’affari” a Palazzo Chigi, quella di Massimo D’Alema che va a baciare la pantofola ai cinesi e ai russi, rispolvera la teoria delle “porte aperte” agli immigrati, in quanto utile, perché l’Italia invecchia. L a democrazia occidentale è “malata” e rischia di trasformarsi in un “guscio vuoto” se non torna a redistribuire ricchezza e opportunità, restituendo alle persone una ragione per partecipare, dice Massimo D’Alema, in un’intervista sul primo numero de “ Il Viaggio magazine “, mensile diretto da Virginia Saba (ex fidanzata di Luigi Di Maio) e distribuito sui voli Aeroitalia. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Migranti, avanti tutti. D’Alema dà consigli di sinistra alla Schlein: “Porte aperte, altrimenti diventiamo un ospizio”

Leggi anche: "Se scappi ti assumo". Porte aperte ai migranti

Leggi anche: Jurassic Schlein, il ritorno dei dinosauri della sinistra. Ma con Occhetto, Prodi e D’Alema il Pd rischia l’estinzione

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Migranti, Meloni: Tanti frenano Protocollo con Albania, ma va avanti - Albania sui migranti, "tanti hanno lavorato per frenarlo o bloccarlo ma noi siamo determinati ad andare avanti, perché è un ... ilgiornale.it

E andiamo avanti. #migranti #MagistraturaDemmerda x.com

Buon pomeriggio! Faccio appello alla vostra gentilezza per contribuire a portare avanti un progetto: si tratta di una ricerca che sto conducendo sugli usi linguistici di ragazzi migranti e figli di migranti a Roma fra i 10 e i 18 anni. Avrei piacere che chiunque cono - facebook.com facebook