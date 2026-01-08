D' Alema | Se l' Europa chiude le frontiere diventerà una Rsa dobbiamo attrarre 150 milioni di immigrati

D'Alema sostiene che un’Europa chiusa potrebbe perdere il suo ruolo internazionale e trasformarsi in una semplice Rsa. La sua proposta è attrarre 150 milioni di immigrati per sostenere la crescita. Secondo il politico, la democrazia occidentale attraversa una crisi profonda e l’Europa rischia di uscire dai giochi globali, diventando un “guscio vuoto”. La discussione sulle politiche migratorie e sul futuro dell’Unione resta centrale nel dibattito pubblico.

La democrazia occidentale è "malata" e rischia di trasformarsi in un "guscio vuoto". E l'Europa? "Rischia di finire fuori quadro". Massimo D'Alema lancia l'allarme sullo stato di salute del vecchio continente. L'ex presidente del Consiglio, volto storico del centrosinistra e tra la figure di.

Agorà. . Il conflitto tra Russia e Ucraina, la Palestina, il ruolo dell'Europa: l'intervista a Massimo D'Alema di Roberto Fittipladi. #AgoraRai - facebook.com facebook

