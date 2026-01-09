Dal timore alla convivenza | un incontro pubblico dedicato ai lupi in pianura

L'incontro pubblico organizzato dall'Amministrazione comunale si propone di approfondire il tema dei lupi in pianura, affrontando le preoccupazioni e i quesiti dei cittadini. Un'occasione per conoscere meglio questo predatore e favorire un dialogo informato, nel rispetto delle esigenze di tutela e convivenza tra ambiente e comunità locale.

Voluto dall'Amministrazione comunale, l'appuntamento è stato pensato per rispondere a dubbi e domande di tutti i cittadini incuriositi o - perché no - intimoriti da questo predatore. "Ci eravamo presi l'impegno di organizzare un momento formativo dopo aver ricevuto segnalazioni di avvistamenti di. 🔗 Leggi su Ravennatoday.itImmagine generica

