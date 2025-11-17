Lupi in Appennino | successo per il primo incontro pubblico a Frassinoro
Ha avuto un’ottima accoglienza il primo dei tre incontri dedicati al tema “Il lupo sul nostro territorio: conoscenza, convivenza e segnalazioni”, organizzati dai Comuni di Frassinoro, Montefiorino, Palagano e dal Nucleo Carabinieri Forestale di Montefiorino. L’appuntamento, tenutosi il 16. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Un lupo si muove sulla prima neve invernale sull’Appennino Parmense. Quando i giovani lupi vanno in dispersione, allontanandosi dal territorio in cui sono nati per cercarne uno libero dove stabilirsi, possono percorrere anche migliaia di chilometri. Alessan - facebook.com Vai su Facebook
Lupi travolgenti a Pontedera, primo successo esterno - Due reti nei primi nove minuti con Leonetti e Magnaghi e poi alla mezzora il gol di Pierno. Segnala rainews.it