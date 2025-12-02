Ztl Città Alta Valverde via Tasso e Pignolo | telecamere per monitore anche l’uscita

LA NOVITÀ. Dal 12 dicembre si accendono le telecamere anche in uscita dalle zone a traffico limitato. Obbiettivo, limitare la permanenza non consentita, soprattutto per il carico e scarico. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

