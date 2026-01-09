Da Meloni nuovo attacco alle toghe | sulla sicurezza vanifica il lavoro delle Forze dell’Ordine e del Parlamento

Durante una conferenza stampa, la premier Giorgia Meloni ha rivolto nuove critiche alle toghe, sostenendo che alcune decisioni giudiziarie compromettono il lavoro delle Forze dell’Ordine e del Parlamento sulla sicurezza. Meloni ha ribadito di non voler instaurare confronti tra poteri, pur lanciando accuse ai magistrati. La vicenda si inserisce nel dibattito politico attuale, evidenziando tensioni tra esecutivo e magistratura in tema di sicurezza e giustizia.

Assicura che da parte sua non c'è nessun attacco, che non c'è alcuno scontro tra poteri. Ma la premier Giorgia Meloni nel corso della conferenza stampa di fine- inizio – anno lancia pesantissime accuse ai magistrati, che in questi oltre tre anni di governo delle destre non sono mai mancate. Sulla sicurezza, sostiene Meloni, le toghe spesso rendono vano il lavoro delle forze dell'Ordine e del Parlamento. . "Se vogliamo – dichiara – garantire sicurezza occorre lavorare tutti nella stessa direzione: governo, forze di polizia e magistratura, che è fondamentale in questo disegno.

