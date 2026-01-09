Meloni | Su sicurezza spesso toghe rendono vano lavoro di forze dell' ordine e Parlamento – Il video

Il premier Meloni sottolinea l'importanza di un'azione coordinata tra governo, forze dell'ordine e magistratura per garantire la sicurezza. In un video, evidenzia come a volte alcune decisioni giudiziarie possano ostacolare l’efficace intervento delle forze dell’ordine. Un dialogo tra istituzioni e professionisti è essenziale per affrontare le sfide della sicurezza nel Paese.

(Agenzia Vista) Roma, 09 gennaio 2026 "Se vogliamo garantire sicurezza occorre lavorare tutti nella stessa direzione: governo, forze di polizia e magistratura, che è fondamentale in questo disegno. Cito due o tre casi dalla cronaca degli ultimi giorni. Escluso il caso del capotreno, ricordo il caso dell'imam di Torino. La polizia dimostra la sua pericolosità, il ministro ne dispone l'espulsione e l'espulsione viene bloccata. Lo scorso novembre una mamma ha ucciso il figlio di nove anni, era stata più volte denunciata per i pregressi tentativi di omicidio ma l'autorità giudiziaria aveva ritenuto di lasciarla a piede libero.

