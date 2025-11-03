Curling i convocati dell’Italia per il Grand Slam del Nevada | presente solo la squadra maschile
Tutto pronto per il KIOTI GSOC Tahoe 2025, valevole come terzo Grand Slam of Curling della stagione olimpica che avrà come evento clou a febbraio le Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Il torneo, in programma da martedì 4 a domenica 9 novembre sul ghiaccio statunitense di Stateline (Nevada), è riservato alle migliori sedici formazioni del ranking mondiale. L’Italia verrà rappresentata solamente dal team maschile composto da Joel Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman e Mattia Giovanella, che verrà seguito in loco dal coach Ryan Fry dopo la recente sconfitta in semifinale al Tour Challenge. L’evento andrà in scena fuori dai confini canadesi per la prima volta nella storia del circuito maggiore. 🔗 Leggi su Oasport.it
News recenti che potrebbero piacerti
La sciabola riparte dal Nord Africa! Sono le pedane di Algeri a ospitare la prima tappa stagionale della Coppa del Mondo, dal 6 al 9 novembre. Convocati 24 azzurri. Nomi e programma qui https://bit.ly/4hqcw8l Federazione Italiana Scherma - facebook.com Vai su Facebook
I trentini della nazionale al Grand Slam of Curling in Canada - Prende il via domani, sul ghiaccio canadese del Bell Aliant Centre di Charlottetown, la stagione del Grand Slam of Curling, il più importante circuito al mondo della disciplina, che raggruppa le ... Segnala rainews.it