Curling i convocati dell’Italia per il Grand Slam del Nevada | presente solo la squadra maschile

Tutto pronto per il KIOTI GSOC Tahoe 2025, valevole come terzo Grand Slam of Curling della stagione olimpica che avrà come evento clou a febbraio le Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Il torneo, in programma da martedì 4 a domenica 9 novembre sul ghiaccio statunitense di Stateline (Nevada), è riservato alle migliori sedici formazioni del ranking mondiale. L’Italia verrà rappresentata solamente dal team maschile composto da Joel Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman e Mattia Giovanella, che verrà seguito in loco dal coach Ryan Fry dopo la recente sconfitta in semifinale al Tour Challenge. L’evento andrà in scena fuori dai confini canadesi per la prima volta nella storia del circuito maggiore. 🔗 Leggi su Oasport.it

