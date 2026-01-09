Cultura | prorogata al 25 gennaio 2026 mostra Niki Berlinguer a Casina delle civette di Roma

La mostra “Niki Berlinguer. La signora degli arazzi” presso la Casina delle Civette di Roma è stata prorogata fino al 25 gennaio 2026, a seguito di un positivo riscontro di pubblico. L’esposizione offre un approfondimento sull’opera dell’artista, evidenziando il suo contributo nel campo dell’arte tessile. La proroga permette di proseguire la visita e apprezzare le creazioni di Berlinguer in un contesto storico e culturale di grande valore.

In seguito al notevole successo di pubblico riscontrato, la mostra “Niki Berlinguer. La signora degli arazzi” presso la Casina delle civette di Villa Torlonia è stata prorogata fino al 25 gennaio 2026. Questa esposizione presenta una selezione limitata ma di grande valore di arazzi creati dalla rinomata tessitrice e artista Niki Berlinguer. L’iniziativa è sostenuta da Roma Capitale, attraverso l’assessorato alla Cultura e il coordinamento delle attività legate alla Giornata della memoria, in collaborazione con la sovrintendenza capitolina ai Beni culturali. La mostra è curata da Claudio Crescentini ed è stata organizzata e concepita da “Il Cigno Arte”, con il supporto dei servizi museali di Ze’tema Progetto Cultura. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Prorogata a Roma la mostra sugli arazzi di Niki Berlinguer - Ci sono ancora due settimane di tempo per un incontro ravvicinato con gli arazzi di Niki Berlinguer, in mostra a Roma nella Casina delle Civette di Villa Torlonia. ansa.it