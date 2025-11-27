Nel parco di Villa Torlonia a Roma, fu il buen retiro di Giovanni Torlonia. Superbo esempio dell'eclettismo Art Nouveau, è sopravvissuta alla guerra, all'incuria e ad un incendio. L'articolo contiene una gallery fotografica.. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - La «Casina delle Civette», capolavoro liberty che visse due volte