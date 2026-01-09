la libreria dei camaldolesi mostra prorogata al 24 gennaio

È stata prorogata fino a sabato 24 gennaio la mostra ’ La Libreria dei Camaldolesi a Ravenna. Dalla biblioteca monastica alla Classense’, allestita alla Biblioteca Classense. L’esposizione è stata realizzata per celebrare la riapertura dell’ Aula Magna avvenuta lo scorso aprile dopo un lungo intervento di restauro. La mostra ripercorre tre secoli di storia della biblioteca dell’ abbazia di Classe a partire dal trasferimento in città dopo la Battaglia di Ravenna del 1512 fino alla soppressione napoleonica del 1798 e alla conseguente municipalizzazione della biblioteca dei monaci camaldolesi. Inizialmente visitabile fino al 17 gennaio, la mostra è stata prorogata a seguito del grande successo di pubblico riscosso nei tre mesi di apertura: le visite guidate tenute dalle bibliotecarie che hanno curato la mostra hanno sempre registrato il tutto esaurito, così come i laboratori Copisti all’opera dedicati alle famiglie con bambini dai 9 agli 11 anni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

