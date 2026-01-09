Cristiana Capotondi a Putignano con La vittoria è la balia dei vinti

Cristiana Capotondi sarà protagonista dello spettacolo “La vittoria è la balia dei vinti”, in scena a Putignano nel gennaio 2026. L’evento fa parte delle Stagioni Teatrali 2025/26 dei Comuni di Putignano, Massafra e Ostuni, realizzate in collaborazione. Tre date consecutive nel mese di gennaio consentiranno al pubblico di assistere a questa intensa rappresentazione di prosa, che invita alla riflessione su temi universali e attuali.

«La guerra fa perdere tutti». Sabato e domenica a Macerata Cristiana Capotondi in “La vittoria è balia dei vinti” - Un racconto tra fiaba e ricostruzione storica, fatto da una mamma alla figlia piccola, dal quale si evince che sotto le bombe non ci sono né vincitori né vinti. msn.com

MACERATA, SABATO 10 E DOMENICA 11 GENNAIO AL TEATRO LAURO ROSSI CRISTIANA CAPOTONDI IN LA VITTORIA È LA BALIA DEI VINTI - MACERATA, SABATO 10 E DOMENICA 11 GENNAIO AL TEATRO LAURO ROSSI CRISTIANA CAPOTONDI IN LA VITTORIA È LA BALIA DEI VINTI ... politicamentecorretto.com

«La guerra fa perdere tutti». Sabato e domenica a Macerata Cristiana Capotondi in “La vittoria è balia dei vinti” - facebook.com facebook

Più piadine per tutti: #LaRicettaDellaFelicità dovrebbe avere una seconda stagione su Rai 1. Ci sono buone probabilità che prosegui il racconto della serie ambientata in Romanga, con protagoniste Cristiana Capotondi e Lucia Mascino. #LaRicettaDellaFelicit x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.