Cristiana Capotondi a Putignano con La vittoria è la balia dei vinti
Cristiana Capotondi sarà protagonista dello spettacolo “La vittoria è la balia dei vinti”, in scena a Putignano nel gennaio 2026. L’evento fa parte delle Stagioni Teatrali 2025/26 dei Comuni di Putignano, Massafra e Ostuni, realizzate in collaborazione. Tre date consecutive nel mese di gennaio consentiranno al pubblico di assistere a questa intensa rappresentazione di prosa, che invita alla riflessione su temi universali e attuali.
