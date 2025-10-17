La ricetta della felicità 2 si farà? Le ultime notizie sul futuro della serie Rai con Cristiana Capotondi

Dopo l’ultima puntata i fan de La ricetta della felicità, la serie tv di Rai 1 con protagonista Cristiana Capotondi si chiedono già se ci sarà una seconda stagione. Ecco tutto quello che sappiamo sul futuro della fiction diretta da Giacomo Campiotti. La ricetta della felicità 2 ci sarà?. Il gran finale de La ricetta della felicità, la serie tv campione d’ascolti di Raiuno con protagonista Cristiana Capotondi, ha lasciato un interrogativo in milioni di telespettatori. Ci sarà o meno una seconda stagione? La serie, apprezzata per la sua storia emozionante e il messaggio di speranza e rinascita, ha conquistato il pubblico fin dalle prime puntate registrando una crescita negli ascolti puntata dopo puntata. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

