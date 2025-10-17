Come finisce La Ricetta della Felicità la spiegazione finale della fiction con Cristiana Capotondi

Siamo arrivati all’ultima puntata della fiction La Ricetta della Felicità diretta da Giacomo Campiotti con protagoniste Cristiana Capotondi e Lucia Mascino. Gli episodi 7 e 8 chiudono la prima stagione. Ma come finisce La Ricetta della Felicità? Ecco il riassunto e la spiegazione finale. La Ricetta della Felicità riassunto ultima puntata. Il test d’ingresso per l’università di Asia è alle porte. Intanto, Greta (Nicky Passarella) chiede di poter festeggiare il suo compleanno alla Rotonda ed esce con Fabio. Mentre Susanna litiga con un cliente Marta riflette sul legame che sta nascendo con Giacomo, il quale a sua volta scopre che potrebbe esserci un collegamento tra Enrico Rampini e un losco imprenditore locale. 🔗 Leggi su Piperspettacoloitaliano.it

