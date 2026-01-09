Crimson Desert sarà disponibile al lancio su NVIDIA GeForce NOW annuncia Pearl Abyss al CES 2026

Pearl Abyss ha comunicato che Crimson Desert sarà disponibile al lancio su NVIDIA GeForce NOW, il servizio di cloud gaming di NVIDIA. L’annuncio è stato fatto durante il CES 2026. Il gioco, un titolo open-world di azione e avventura, sarà accessibile tramite questa piattaforma sin dalla sua uscita su PC, offrendo un’esperienza di gioco più flessibile e immediata per gli utenti.

Pearl Abyss ha annunciato che il suo gioco d’azione e avventura open-world Crimson Desert sarà disponibile sul servizio di cloud gaming GeForce NOW di NVIDIA al lancio del titolo su PC. L’annuncio è stato rivelato durante il CES 2026, la più grande fiera mondiale dell’elettronica di consumo, tenutasi a Las Vegas. Precisiamo che il supporto di Crimson Desert per GeForce NOW è stato presentato durante l’evento annuale, nell’ambito dell’espansione della gamma di cloud gaming della piattaforma. Ricordiamo inoltre che GeForce NOW consente agli abbonati di riprodurre in streaming giochi ad alte prestazioni all’istante, senza download o hardware di fascia alta, offrendo un’esperienza di gioco premium su un’ampia gamma di dispositivi. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Crimson Desert sarà disponibile al lancio su NVIDIA GeForce NOW, annuncia Pearl Abyss al CES 2026 Leggi anche: NVIDIA al CES 2026: Cloud Gaming su Linux e Fire TV con architettura RTX 5080 Leggi anche: ASUS ROG annuncia al CES 2026 la collaborazione con Kojima Productions, i nuovi Zephyrus e tanto altro Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Crimson Desert è più ampio di Red Dead Redemption 2: dettagli dal nuovo video con intervista - Crimson Desert si è mostrato in un nuovo video con intervista a Pearl Abyss, che spiega qualcosa della grande ampiezza del mondo di gioco e delle attività proposte al suo interno. multiplayer.it

Crimson Desert sarà disponibile al lancio su NVIDIA GeForce NOW - Pearl Abyss ha annunciato durante il CES 2026 che Crimson Desert sarà disponibile al lancio su NVIDIA GeForce NOW. msn.com

Crimson Desert anche su GeForce NOW al lancio - Pearl Abyss ha annunciato che Crimson Desert sarà disponibile su NVIDIA GeForce NOW fin dal giorno di uscita su PC. techgaming.it

#CES2026 a tutta potenza, ecco le novità! App nativa Linux GFN su Amazon Fire TV sticks Gaijin sign-on War Thunder #007FirstLight 007 First Light Resident Evil #ResidentEvilRequiem Crimson Desert Active Matter Tutto in arrivo a breve e gioch - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.