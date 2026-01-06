ASUS ROG annuncia al CES 2026 la collaborazione con Kojima Productions i nuovi Zephyrus e tanto altro

All’CES 2026, ASUS ROG ha annunciato la collaborazione con Kojima Productions, presentando i nuovi Zephyrus e altre innovazioni. L’evento ha segnato anche il ventesimo anniversario del marchio, evidenziando la costante attenzione all’innovazione e alla qualità nel settore dei prodotti gaming e hardware. Un momento importante per il brand, che conferma la propria posizione di leader nel mercato tecnologico.

Al CES 2026, ASUS ROG ha aperto le celebrazioni per il ventesimo anniversario del brand con una presentazione particolarmente ambiziosa. L'azienda ha infatti confermato e rinnovato le sue linee storiche, introducendo al tempo stesso nuove soluzioni che puntano su design, potenza e identità di marca e tra laptop, desktop, periferiche e concept tecnologici, spicca soprattutto una collaborazione inedita con Kojima Productions, pensata per fondere hardware gaming e cultura videoludica. L'evento di Las Vegas diventa così una dichiarazione d'intenti per l'intero anno. La partnership con Kojima Productions prende forma nel ROG Flow Z13 KJP Edition, una versione speciale del tablet gaming Flow Z13 pensata come oggetto premium e da collezione.

