Crepe in piazza Ducale Lettera ai proprietari

A Vigevano, in piazza Ducale, si sono evidenziate crepe sui muri e su una delle colonne della storica piazza. Il Comune ha transennato l’area, ma ancora non è stata comunicata una data precisa per gli interventi di messa in sicurezza. Questa situazione richiede attenzione e collaborazione tra cittadini e proprietari per garantire la tutela del patrimonio e la sicurezza di tutti.

VIGEVANO (Pavia) Una tempistica ancora tutta da definire. È quella relativa all'intervento di sistemazione dell'angolo di piazza Ducale che si affaccia su via XX Settembre, transennato mercoledì pomeriggio dopo che sui social era stata segnalata la presenza di profonde crepe nei muri e l'ultima delle 84 colonne che delimitano una delle piazze più belle d'Italia, inclinata in modo preoccupante. Già in passato quel punto, sul quale si affaccia una libreria, era stato interdetto al passaggio dei pedoni per ragioni di sicurezza. E lo sarà ancora anche se il pericolo non sembra imminente. Il fatto è che non siano mai stati effettuati interventi di consolidamento rende la situazione sempre più critica.

