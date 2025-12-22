Nove identificati per il pestaggio in piazza Ducale
VIGEVANO (Pavia) Individuati dalla polizia e denunciati, a piede libero, per lesioni aggravate. Sono 9 giovani, di origine turca, tra i 20 e i 28 anni, ritenuti responsabili del pestaggio di un altro ragazzo, nella notte dello scorso 16 novembre, nel centro di Vigevano. La vittima e un amico stavano camminando verso un parcheggio nella zona della centralissima piazza Ducale. La coppia di amici "è stata inizialmente avvicinata da tre giovani con intenti provocatori", spiega la nota diramata ieri dalla Questura di Pavia. Le vittime prescelte dal branco erano riuscite a "evitare il confronto allontanandosi", ma "i tre sono tornati poco dopo spalleggiati da un gruppo di circa 12 persone". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Leggi anche: Vigevano, pestaggio in dodici contro uno: identificati i violenti del branco
Leggi anche: Sapori d’autunno in piazza. Un fine settimana ‘Ducale’
Nove identificati per il pestaggio in piazza Ducale; Malmenato in piazza a novembre, denunciati gli aggressori: sono nove giovani di nazionalità turca; Vigevano, pestaggio in dodici contro uno: identificati i violenti del branco; Vigevano, violenta aggressione in centro: nove giovani turchi denunciati per lesioni aggravate.
Nove identificati per il pestaggio in piazza Ducale - VIGEVANO (Pavia) Individuati dalla polizia e denunciati, a piede libero, per lesioni aggravate. msn.com
Vigevano, pestaggio in dodici contro uno: identificati i violenti del branco - La polizia ha denunciato nove ragazzi, tra i 20 e i 28 anni, di origini turche, accusati di un'aggressione in piazza Ducale. msn.com
L'episodio violento risale alla nottata dello scorso 16 novembre, quando una coppia di amici si stava dirigendo a piedi verso un parcheggio nella zona della centralissima piazza Ducale. Ecco cosa è successo - facebook.com facebook
Nonostante oggi, 18 dicembre, si celebri la Giornata Internazionale del Migrante, lungo le rotte migratorie si continua a morire. L’ultimo episodio è avvenuto nei pressi del confine tra Marocco e Algeria, dove nove migranti africani sono morti a causa dell’esposi x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.