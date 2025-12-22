nove identificati per il pestaggio in piazza ducale

VIGEVANO (Pavia) Individuati dalla polizia e denunciati, a piede libero, per lesioni aggravate. Sono 9 giovani, di origine turca, tra i 20 e i 28 anni, ritenuti responsabili del pestaggio di un altro ragazzo, nella notte dello scorso 16 novembre, nel centro di Vigevano. La vittima e un amico stavano camminando verso un parcheggio nella zona della centralissima piazza Ducale. La coppia di amici "è stata inizialmente avvicinata da tre giovani con intenti provocatori", spiega la nota diramata ieri dalla Questura di Pavia. Le vittime prescelte dal branco erano riuscite a "evitare il confronto allontanandosi", ma "i tre sono tornati poco dopo spalleggiati da un gruppo di circa 12 persone". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

