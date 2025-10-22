Sapori d’autunno in piazza Un fine settimana ‘Ducale’

Ilrestodelcarlino.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tradizioni del ducato estense protagoniste con ‘Autunno Ducale nelle Terre Estensi’ in programma sabato e domenica in centro. L’iniziativa, alla sua undicesima edizione, mette insieme eccellenze enogastronomiche tipiche delle terre degli Este con artigianato artistico, visite guidate, rievocazioni storiche, degustazioni, spettacoli e rassegna di prodotti caratterizzati da biodiversità e presidi Slow Food, frutti dimenticati e piante nei banchi allestiti in corso Martiri della Libertà, largo Castello e piazze Savonarola, Repubblica e Castello dalle 9.30 alle 20. "Questa – ha sottolineato l’assessore comunale alle Fiere e Mercati Angela Travagli – è una mostra-mercato nelle piazze del centro storico insignita del prestigioso marchio De. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

sapori d8217autunno in piazza un fine settimana 8216ducale8217

© Ilrestodelcarlino.it - Sapori d’autunno in piazza. Un fine settimana ‘Ducale’

Argomenti simili trattati di recente

sapori d8217autunno piazza fineSapori d’autunno in piazza. Un fine settimana ‘Ducale’ - Tradizioni del ducato estense protagoniste con ‘Autunno Ducale nelle Terre Estensi’ in programma sabato e domenica in centro. Riporta msn.com

Sinnai, in Piazza Sant’Isidoro lo spettacolo di fine anno tra musica, intrattenimento e sapori - Dopo gli eventi del Vabbo Natale proposti dal Vab Sinnai nella sede della zona industriale, il Comune di Sinnai propone per stasera nella ... unionesarda.it scrive

sapori d8217autunno piazza fineTra sapori e monumenti. Palazzi a porte aperte, turisti in coda per ore. In piazza con i volontari - Un ricchissimo programma di manifestazioni, file con l’iniziativa Fai. Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Sapori D8217autunno Piazza Fine