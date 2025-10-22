Sapori d’autunno in piazza Un fine settimana ‘Ducale’
Tradizioni del ducato estense protagoniste con ‘Autunno Ducale nelle Terre Estensi’ in programma sabato e domenica in centro. L’iniziativa, alla sua undicesima edizione, mette insieme eccellenze enogastronomiche tipiche delle terre degli Este con artigianato artistico, visite guidate, rievocazioni storiche, degustazioni, spettacoli e rassegna di prodotti caratterizzati da biodiversità e presidi Slow Food, frutti dimenticati e piante nei banchi allestiti in corso Martiri della Libertà, largo Castello e piazze Savonarola, Repubblica e Castello dalle 9.30 alle 20. "Questa – ha sottolineato l’assessore comunale alle Fiere e Mercati Angela Travagli – è una mostra-mercato nelle piazze del centro storico insignita del prestigioso marchio De. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
