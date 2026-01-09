Crans-Montana superstite legge testo in italiano in lacrime | Siamo generazione che cresce in mondo difficile

Durante la cerimonia di commemorazione a Martigny, tre giovani sopravvissuti all’incendio di Crans-Montana hanno letto un testo rivolto agli altri giovani. In un momento di grande commozione, hanno condiviso le proprie emozioni, sottolineando le sfide di una generazione che cresce in un mondo difficile. È un invito alla riflessione e alla consapevolezza delle difficoltà che affrontano i giovani oggi.

Tre giovani superstiti all’incendio di Crans-Montana hanno letto, durante la cerimonia di commemorazione delle vittime della tragedia di Capodanno in corso a Martigny, un testo rivolto agli altri giovani. Commovente in particolare Aline Morisoli che ha soffocato a stento le lacrime parlando dei giovani. “Siamo una generazione che cresce in un mondo difficile e fragile, eppure, nonostante tutto, continuiamo a credere e a lottare per ciò che conta davvero”, ha detto la ragazza che ha aggiunto: “Siamo fieri di voi, non mollate e vivete pienamente ogni istante. Non possiamo aggiungere giorni alla vita, ma possiamo aggiungere vita ai giorni”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

